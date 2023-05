ペリスコープ式レンズは｢iPhone 15 Pro Max｣だけの特権になるかも

みんな(本当だったら)Max狙いに行く?

iPhone 15 Pro Maxには、高倍率の光学ズームを実現するペリスコープ式レンズがiPhoneで初めて搭載される。みたいなウワサがあります。

最近はアナリストからの主張も具体的になってきていて、これはマジネタかも? みたいな流れなんですけど、Apple情報を追っているリーカーもまた、iPhone 15 Pro Maxのペリスコープ式レンズ搭載を主張しています。

Finally received independent confirmation of this:



Periscope lens will be available exclusively on the iPhone 15 Pro Max.