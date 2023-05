Pixel 8 Proでは体温が計れるらしい…

体温計いらずの生活に…?

Google(グーグル)から発売されたばかりの「Pixel 7a」の話題でもちきりですけど、このほど今秋に発売が期待される「Pixel 8 Pro」をめぐって、興味深い噂が流れています。

どうやらPixel 8 Proには、赤外線温度センサが標準搭載されるため、体温を計れるようになるらしいですよ!

91mobilesが報じたところでは、YouTubeにKuba Wojciechowskiさんのリーク動画がアップされたものの、気になるPixel 8 Proのイメージ画像を含む動画が、一瞬にして削除されてしまったそうです。

First leaked video of the Pixel 8 Pro showing off the phone and it’s new thermometer feature.



This phone looks 🔥 I genuinely can’t wait for Pixel 8 series to launch. Please let Tensor G3 be better 🙏🏼#Pixel8pro#googlepixel#teampixel#google



Leaks are from 91 mobiles pic.twitter.com/mg3I2BRO3u