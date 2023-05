5月11日にGoogleが発表しそうなプロダクトまとめ【5月10日更新】

※発表間近と思われるため、2023年4月27日に公開された記事を再掲します。

5月11日午前2時から開催されるオンラインイベント「Google I/O 2023」では、いろいろなものが発表されそうです。Google I/OはGoogleの動向を垣間見ることができるイベントであり、今年はAI関連の発表が大きな比重を占めそうな雰囲気ではあります。

でも、スマートフォンなどのプロダクトについての言及も例年あり、今年も何かしら登場するのではないかと思われます。この記事では、「5月11日にGoogleが発表しそうな製品」を注目ポイントと併せて紹介します。

Google製でありながら手に取りやすい価格が魅力の「aシリーズ」のスマートフォンで、5月11日に発表される可能性が非常に高いと考えられています。

価格は6万円ほどになると目されており、これは前モデルから7,000円ほど高くなる形ですが、性能とのバランスはとれているように思います。

前モデル「Pixel 6a」と比べて、画面が滑らかに(リフレッシュレート60Hz→90Hz)なり、カメラ性能が向上する(広角カメラの画素数が向上するなどして画質が良くなる)と見られています。ワイヤレス充電に対応するとも。扱いやすそうです。

