ポーター・ロビンソン 、5年ぶりの来日公演と、バーチャルワールドについて今思うこと

日本をこよなく愛する音楽プロデューサー、ポーター・ロビンソンが、3月中旬、東名阪を巡る来日公演を行ないました。

コロナ禍においては、オンラインフェス「Second Sky Music Festival」を2度にわたり開催。2021年の同フェスではVR用のバーチャルプラットフォームも導入するなど、イノベーティブな手法を使ってオンラインでファンとの交流を続けてきたポーター・ロビンソン。そんな彼にとって、今回の来日公演は約5年ぶりに行なわれたもの。

今回、来日公演後のポーターに会うことができたので、来日公演の話から、ひさしぶりに訪れて感じた日本のこと、コロナ禍で普及したバーチャル空間を活用したエンタメ体験に対する今の考えなどを聞きました。

<音楽制作におけるAI活用とクリエイティブについて。後編はこちら>

──来日公演では、とても楽しそうでしたね。あなた自身も日本や日本のファンのことを愛していて、日本のファンもあなたが日本を大好きなんだと理解している、そんな愛の応酬が見えるようで感動しました。

ポーター・ロビンソン:子供の頃から日本のメディアを見て育ってきたことが、自分の人生の土台を形成してきたと思っています。やっぱり子供の頃の記憶は、人生に多大な影響を与えると思うんです。

僕は日本のことを心から愛しているので、自分を変えて日本のファンに気に入られようとする必要はなくて、真摯にありのままの僕の愛を、日本のファンに伝えたいとおもっています。日本は、僕にとって本当に大切な場所だから。

TOKYO !! 🇯🇵 thank you so much … this was a show i’ve been dreaming of, and one that i’ll never forget pic.twitter.com/rzWpxoVaQU