今年はなさそう。感圧式の音量ボタンはiPhone 16 Proから搭載か

ごめん、今年じゃなくて来年ね。

しかもProね。という前提でお聞きください。iPhone 15 Proに搭載されるウワサがありつつも、お蔵入りになったと言われている感圧式(触覚フィードバック)になった音量ボタン。

現在のところ、iPhone 15 Proでは旧来と同じボタンになる説が濃厚です。とはいえ、完全に無かった話ではないみたいですよ。

Bloombergの記者、マーク・ガーマン氏やAppleのアナリスト、ミンチー・クオ氏らは、触覚フィードバック式のボタンは、来年のiPhone 16 Proシリーズで改めて実装される可能性が高いと予測しています。

