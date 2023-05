革新的！ レイバンからレンズが逆反りになったサングラスが登場

カッコいいだけじゃなく目を護る。

古今東西、サングラスというのはレンズが真っ平らか、顔と同じ様に湾曲しているものです。それが理に適った形であると、誰もが信じて疑ったことはないと思います。

しかしRay-Ban(レイバン)はその常識を覆し、なんと顔のカーブと逆に反らせ、前方に向かった曲面のレンズを開発しました。

.@ray_ban's new Reverse collection is a true revolution in the eyewear industry!



Developed with an ergonomic universal frame, the Ray-Ban Reverse Collection gently traces the curves of the cheekbone to fit and compliment every face shape.



Available at https://t.co/zhSpQMieSN.