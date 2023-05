3Dメガネみたい？ ブルーライトをカットするゲーミング調光メガネ

テーマパークの3Dメガネみたい?

コンピューターの画面を凝視し続けると、疲れ目になりがち。それは画面から放たれるブルーライトが原因のひとつだと言われています。

ゲーミングPCや極彩色に光る周辺機器を作るRAZER(レイザー)から、ゲームに集中する目をブルーライトからまもる調光メガネ「Razersuperfuture Matte Black Glasses」が登場。

独特のスタイルで大事な目を保護します。

PCの前では最大420nmのブルーライトの波長をカットするだけでなく、かけたまま外出すれば、紫外線のUVBとUVAを100%カットするサングラスとして活用できます。また調光レンズなので太陽の下ではレンズの色が濃くなり、室内や日陰に入ると色は薄くなります。

寝る時以外はずっとかけ続けられるので、顔の一部になっちゃいますね。

全体的に結構な大きさなので、ゲーム中は広い視野が確保できそう。イタリアのアイウェアブランド、Retrosuperfutureとのコラボレーションで誕生しました。

