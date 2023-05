あえてインドアで履くスタイルも。

夏向けのサンダルをお探しなら、2023SSからリニューアルしたSHAKAのサンダルはいかが? BRIEFINGとコラボした別注仕様のカラーリングがラインナップしています。

新型ソールで歩行性も向上

Image: SHAKA

別注モデルの名称は「CHILL OUT EX for BRIEFING」。ベースとなった「CHILL OUT EX」は、バタフライ形状のアッパーや取り外し可能ヒールなど、個性的なスポサンです。

サンダルは長時間の歩行には向いていなさそうですが、採用されているEXソールはグリップ性と耐久性、そして歩行のサポートを意識しています。ストラップ裏をメッシュにして通気性や速乾性を向上させるなど、細かい配慮も随所に。

Image: SHAKA

BRIEFINGコラボということで、アッパー部分にはBRIEFING×SHAKAのダブルネームロゴが。カラバリも通常モデルとは異なる組み合わせで、BRIEFINGらしい黒赤デザインも用意アリです。トップ画像のやつですね。

機能的で、なおかつ特別さも醸し出せる一足。気になったなら要チェックをば。