Twitterで検索するには、アカウント登録が必須になってます

いつの間に!?

てんやわんやが止まらぬTwitter。もうどんな変更が来ても驚かない感はあったんですが、アカウント登録してる人しかTwitterで検索できない仕様になってたのにはビビりました。

ブラウザからTwitterにアクセスした場合、今まではログアウト状態=アカウントを持っていない人であってもTwitter内の検索が可能でした。

しかし、現在はログアウト状態だと「# 話題を検索」と表示されるものの、検索窓は出ません。

9To5Macによるとこの変更は2023年4月24日の週に確認されています。ログインした状態で検索し、検索結果のURLにログアウト状態でアクセスした場合は、アカウント作成を求められます。

なので、リアルタイムな情報が知りたければTwitterへの登録が必須になったわけです。

これ、アカウントを自力で作れる人ならいいですけど、事情があって登録できない人からしたら唐突の締め出しなのでは? API制限の影響ですかねぇ…。

また、投稿してから24時間だけ閲覧できる「フリート(Fleets)」の返還を求めるユーザーに対して、Twitterのボスであるイーロン・マスクが「前みたいな感じにはしないけどね」となにか匂わせるようなリプライをしています。フリート、復活するかも?

But not in the way it was done last time