イーロン・マスクがTwitterの新CEOを決定

マスク氏は役員&CTOになる予定。

「TwitterのCEO、辞めた方がいいと思う人ー!」とTwitterでアンケートを取り、辞めた方がいいが過半数を超えてしまい、いい後任さえ見つかればやめると公言していたイーロン・マスク。後任が見つかり、本当に辞めることになりました。

後任について「TwitterのCEOの後任を雇った。彼女は6週間後くらいに仕事を開始する。自分は役員とCTOとしてプロダクト、ソフトウェア、システムオペレーションを担当する」とツイートしています。

その後、「彼女」が米メディア企業 NBCユニバーサル の広告部門の重役、リンダ・ヤッカリーノ氏であることを発表しました。

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks! My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky