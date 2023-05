USB-CのEarPodsが量産されつつあるようです

つながらないと困るもんね。

渇望されていたUSB-C化が真実味を帯びてきた、iPhone 15シリーズ。

MFi認証したUSB-Cケーブルでないとポテンシャルが発揮できないかも? なんて邪悪なウワサもありますが、ケーブルだけじゃなくてイヤホンにもUSB-C化の影響がありそうです。

実績のあるリーカーShrimpApplePro氏は、MFi対応のUSB-Cケーブルと、EarPodsが量産されていると述べています。

Also USB-C MFI cables and Earpods are in mass production for a while is the best proof that it’s happening.