Google Bardとは？始め方や使い方、ChatGPTとの違いも紹介【5月12日更新】

ちまたで噂になるものの、まだその姿を見た者は極端に少ないあいつのすべて。

最近何かと話題のChatGPTに引きずり出されるように土俵に上がったBard。マウンテンビューのGoogle社が生み出した最新のAIチャットボットですが、「なんでこんなに騒がれてないの?」って思っている方も多いかと思います。そこで今回は、現時点で「Bardについてわかっていること」をざっくりまとめてご紹介します!

Bardも「オリジナルのテキストを生成することができる人工知能ツール」です。 対話型のサービスで、質問に答えてもらったり、クリエイティブなプロンプト(質問や命令)を音声やテキストで入力することもできますし、詩や歌、エッセイ、小説、コードなどを書いてもらうこともできます。

Bardの使い方はとても簡単。

これでウェイトリストに登録完了です。後日アクセスが可能になるとメールで通知が送られてきますので、そのリンクを辿るかbard.google.comにアクセスすると、ご覧のスクリーンショットのようなプロンプト入力画面に進めます。

回答には「いいね」「よくないね」のボタンがあって良し悪しのフィードバックができるほか、ぐるぐる矢印を押すとリセットされてまた別の質問ができますし、「View other draft」を押すと別のバージョンの回答も出てきます(回答は3通りまで表示される)。くわしく知りたいときには検索ボタンを押してもOK。

Bardは3月21日に米英2か国で試験版がリリースされたばかりで、日本ではまだ…と下書き書いて寝て目が覚めたら日本もいきなり対応国に加わってました! 突然すぎるでしょ!

ちなみに、どうしても使いたい非対応国のGoogleファンはこんな風にVPNで国を変えて許可をもらったりしているみたいです(規約に触れないか心配) 。

5月11日から日本語で問題なく使えるようになりました(以前は日本語で使えると言いつつもイマイチ会話が噛み合いませんでしたなかった)。

気になったことを「ここにメッセージを入力してください」と書かれた欄に入力して送信すると、Bardは少し考えたあとに回答してくれます。

回答の上部にある「他の回答を表示」を押すと、回答案が複数表示されます。最初に提示された回答がイマイチだと思ったときに、別の回答案に変更できます。

ChatGPTにはこういった機能はなく、Bard独自の機能だったりします。

Bardの回答が微妙に感じた場合は、質問の仕方を修正して別の回答を出してもらうこともできます。

自分がした質問の隣にある鉛筆のアイコンを押すと、自分の質問を修正できます。「更新」ボタンを押すとBardは新しい回答を出力します。

この際、修正前の質問に対する回答は消えてしまいますので、必要であれば保存しておきましょう。

Bardには「回答を保存する方法」が用意されています。手動コピーが基本のChatGPTよりも使いやすいかもしれません。

(1) 回答をコピーする

回答の右下にあるボタンを押すと、回答をクリップボードにコピーできます。メモアプリなどに保存したい場合に使えます。

(2) Googleドキュメントに保存する

回答左下に3つのボタンがあり、いちばん右を押すと回答をGoogleドキュメントに保存できます。いちばん「GoogleのAIなんだなぁ」と感じたところかも、これは便利です。

回答に含まれる表もきちんと保存できるので、とても便利です。

画面左上のハンバーガーボタンを押すと、環境設定やヘルプ情報などにアクセスできます。

この中で注意が必要なのは、「チャットをリセット」すると後から過去のBardの回答を参照する方法がまだないことです。参考になる回答があった場合は、リセット前に必ず保存しておきましょう。

「Bardアクティビティ」では何ができるの?

「Bardアクティビティ」からは情報の管理に関する設定が可能です。

・「Bardアクティビティ」がオンだと、Bardはユーザーが入力した情報を保存します。保存されるのが嫌な場合はオフにしておきましょう。

・「自動削除」は質問などの履歴を一定期間(18ヶ月)の後に削除するか否かを決める項目です。デフォルトではオンになっています。絶対に削除されたくない場合にはオフにするといいでしょう。

自分がした質問は残っている

「Bardアクティビティ」を下にスクロールしていくと、「自分がした質問の履歴」が表示されます。対応するBardの回答は閲覧できません。

間違えます。ChatGPTが架空の学術論文・著書のタイトルと作者、リンクを捏造して脚注に並べ立てているのが見つかったように、Bardもリリース初日に公開されたプロモーションビデオでやらかしてて株急落でしたし、「Bardはいつ事業撤退になるの?」と聞いたら「利用が少なくて、もう事業撤退になりました」と答えたりの間違いがデビュー早々ありました。

