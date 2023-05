しまっていこうぜ。社会の窓の締め忘れを教えてくれる虫型センサー

もしかしたら、史上最も役に立つIoT?

おそらく世界中のかなりの人が、トイレを済ませたあと社会の窓が全開で恥ずかしい思いをした経験があるかと思います。

社会の窓が開いたことで通気性が飛躍的に向上したはずなのに、下着越しだとイマイチそれを感じないのが困ったところ。そのまま長い時間を過ごすことになります。

IoT(インターネット・オブ・シングス)は、これまで電子機器ではなかったものを、スマホなどから操作できるようにする新しい技術です。まさに不便さを解決する申し子といえましょう。

そこで「社会の窓問題」を解決するべく、マサチューセッツ州ケンブリッジにてズボンのジッパーをIoT化しようと立ち上がった人がいます。

If you know me, you know one of my favorite things to do is speedrun product ideas from my friends. One requested "Pants that detect when your fly is down for too long and send you a notification". Currently seeking investors. pic.twitter.com/Mz3IDnCLaG