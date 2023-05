Oculusの創業者｢Appleのヘッドセットめっちゃええやん｣

まだだ、まだ慌てる時間じゃない。

でも「慌ててもおかしくない」ような情報が徐々に集まってきているのが、Appleが開発しているとウワサされてるMR(AR/VR)ヘッドセット。

これまでもWWDC 2023での発表が濃厚なのでは? とウワサされていましたが、その信憑度をさらに上げる新情報が聞こえてきました。

Meta傘下でVRヘッドセットの開発・販売をしている会社、Oculusの創業者、パルマー・ラッキーが「Appleのヘッドセットはめっちゃ良いよ」と発信しているんです。

また、ニュージーランドでも「xrOS」という新しい商標が登録されたとのこと。

before this new trademark last week, all previous trademarks used all caps XROS... this appears to be the first time an official entity (outside of reporting) has used the lowercase setting like the other operating systems https://t.co/W6JBkROxjI