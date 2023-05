ヤマハデザインが考えたアイデア楽器。実用的で楽しい

音楽と造形アートの融合って感じ。

ピアノをはじめとした楽器でも広く知られているYAMAHA(ヤマハ)では、デザイナーたちが新たな価値を生み出すべく遊び心に溢れたモノ作りを行なっています。

デザイン研究所が考えたのは、楽器に関係する11種類の道具。「You Are Here」という題名で、4月に行なわれた世界最大規模のデザインイベント「ミラノデザインウィーク」に出展しました。

モチーフは「楽器と共に暮らすことが楽しくなる家具のようなもの」とのこと。どれも「こんなのあったら面白いな」と思わせます。

木の優しさを感じるものばかり

ギターのケースのような「Swing with me」は、寄りかかってユラユラと身体を動かすことのできる人間用スタンドで、木の上に鳥がとまっているような「Tell me」はメトロノーム用のスタンド。

子供用の木馬のようでいてバイクっぽくもある「Rock me on」は、Vツインエンジンがあるのかと思いきや? 4つのハンドベルが鳴るようです。

サックス用のスタンドでありながら、座って演奏もできる一台二役の「Wake me up」と、コントラバス用の「Lean on me」、鍵盤ハーモニカ用の壁掛けスタンド「Hand me higher」も掛けたまま演奏するので、同じコンセプトです。

フルートが浮いているように置けるスタンド「Leave it to me」は、なんだか未来的。

そのまま演奏ができるドラムセット用のカバー「Dress me up」は民族楽器のようで、ヴァイオリンを愛でるための収納庫「Meow」はネコ型。弓を尻尾に見立てています。

スマホ用の譜面台「Look at me」は現代的でシャレが利いていますね。交換してすぐ捨ててしまうギターの弦を花のように飾れる「Forget me not」は、ゴミに新たな意義を与えます。

ちょっと欲しいかも

楽器を弾く人もそうでない人も、気になるものがひとつかふたつくらいはあるんじゃないでしょうか? もし市販されたら結構売れるかもしれませんね。木馬に乗る子供がいなくても、インテリアとして欲しいと思ってしまいます。譜面台もたためるタイプなら、誰もが普段使いできますね。