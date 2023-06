ついにウオッカも｢紙ボトル｣になっちゃった！

ガラスほど涼しげじゃないけどアリかと。

プラスチックごみが海や山など自然を汚すのは良くないと、海洋プラごみを再利用したプロダクトも増えている昨今。EVバイクのCAKEや、TESLA(テスラ)の「サイバートラック」に使われるダッシュボードなど、そもそもプラ素材をやめて紙素材にする企業が増えています。

その流れに乗り始めたのが、ウオッカで知られるABSOLUT(アブソルート)。なんとボトルに紙素材を使ったものが登場。今はまだ試験販売の段階だそうですが、天然の色のままでガラス製ボトルと同じ形をしています。

紙だからといって、牛乳や豆乳のパックみたいに角ばっていないところにこだわりを感じます。

introducing: #AbsolutPaperBottle . this time, it's Absolut Original's turn ♻️⁰our paper bottle is the first step towards our goal to create a fully bio-based bottle ?watch this space... pic.twitter.com/aVlULeAB3j

単一成形で作られる紙製ボトルは、57%が紙で防水用に43%が再利用可能プラを使用しているとのこと。とにかく持続可能なのと、ガラス瓶より8倍軽いので運搬が圧倒的に楽チンになるのが利点です。

まずはマンチェスターのテスコ22店舗にて、3カ月の試験販売を始めています。サイズは500mlで、希望小売価格は16英ポンド(約2,900円)ですが、どれくらい売れるでしょうか?

Not just an idea 💡 on paper.our paper bottle is proof of our process & progress towards a more sustainable future♻️visit https://t.co/62Vsb1CCTZto join our journey. #Absolut#AbsolutPaperpic.twitter.com/CAt3Nl8gmN