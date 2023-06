エレコムのデスク周辺グッズが安い！ガジェットポーチや超強力クロス、4,000円で買えるモニターアームも【Amazonセール】

こちらは「かいサポ(お買いものサポーターチーム)」が編集・執筆した記事です。

Amazon(アマゾン)で毎日開催されているタイムセール。本日2023年6月14日は、ガジェットポーチや超強力クリーニングクロス、4,000円で買えるモニターアームなど、エレコムのデスク周辺アイテムがお得に多数登場しています。

なお、以下の表示価格は2023年6月14日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください(サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください)。

液晶画面に付着した指紋や皮脂、ホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取る、エレコムのクリーニングクロス

エレコムの「クリーニングクロス」は、液晶画面に付着した指紋や皮脂、ホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取る、ドライタイプのクリーニングクロス。

分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しており、軽く拭き取るだけで汚れの微粒子を確実にキャッチします。

水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取れ、水洗いできるため、洗って繰り返し使用できる点も◎。

ACアダプターやモバイルバッテリーなど様々なガジェットを収納して持ち運べる、エレコムの「トラベルポーチ」が、47%オフの大特価!

ACアダプターやモバイルバッテリーなど様々なガジェットを収納して持ち運べる、エレコムの「トラベルポーチ」が、47%オフの大特価で販売中です。

豊富な小分けポケットで収納物を細かく整理でき、ポケット内部にはゴムバンドが付いているので、ケーブル収納にも最適。

持ち運びやカバンからの取り出しに便利なストラップ付きなのも嬉しいポイントです。

少ない力でモニターの位置調整がスムーズにできる、エレコムの「モニターアーム DPA-SS02BK」

エレコムの「モニターアーム DPA-SS02BK」は、ガススプリング式なので、少ない力でモニターの位置調整がスムーズにできるモニターアーム。

液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットでき、アーム部分が360度回転することでオフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。

17インチから32インチの幅広いディスプレイに対応しており、汎用性が非常に高いアイテムです。

ロジクールの高機能ワイヤレスキーボード・マウスのビジネスモデルのセットが、特選タイムセールで30%オフ!

本商品はロジクールの「MX anywhere 3」と「MX KEYS mini 」のビジネスモデルのセット。

「MX anywhere 3 for Business/MX1700BGR」は、持ち運びやすいスタイリッシュな高機能ワイヤレスマウスで、「MX KEYS mini for Business/KX700BGR」は、通常の約70%のサイズで省スペース・持ち運びもらくらくのスタイリッシュな高機能キーボードです。

こちらの商品が、ただ今特選タイムセールで30%オフ。お得に高品質なキーボードとマウスを購入したい方は、この機会をお見逃しなく!

シリーズ初の本格アクションRPGとなる『FINAL FANTASY XVI』が、事前予約で18%オフ!

FINAL FANTASYシリーズ初の本格アクションRPGとなる『FINAL FANTASY XVI』が、18%オフで事前予約受付中。

主人公クライヴのスタイリッシュなバトルアクションと、PS5の性能によって実現した超巨大スケールの召喚獣同士の激突も体感可能。

今なら早期購入特典として、武器「ブレイブハート」とアクセサリ「ケットシーのラッキーチャーム」がもらえます。

