ChatGPTに考えてもらった男性用パンツは左右両利き用

左右両利きでトイレが簡単!

男性用パンツの多くはフロント部分に切れ込みがあり、用を足すときにスティックが出せるようになっています。

しかし、ほとんどは右側から出す右利き用なので、左利きの人は不便を感じているんじゃないでしょうか?

そんな苦労をAIに解決してもらおうと、AIチャットボットの「ChatGPT」に妙案を出してもらった元TESLA(テスラ)のエンジニアがいます。

「Ambifly ボクサーブリーフ」は、キ◯玉の収まり具合まで考えられており、男性特有のポジション問題も解決できちゃいます。ハンモックのように包み込み、金冷法を実践できる利点もあります。

他にもブナ材から作られた伸縮性豊かな布地は、一般的なものより通気性が30%向上。ムレて臭ったりカユくなることも少なくなりそうです。

さらには生地の厚みが従来製品より40%薄いので、畳めばハンカチのように収納できてしまいます。腰回りのゴムには、点字で「Made On Earth By Humans(人類により地球で作られた)」というメッセージもシャレています。

単純に「履きやすいパンツを考えて」と尋ねたのではなく、男性用下着についてネット上に投稿された大量のコメントや感想を分析して、購買層が求めているものを追求したのだそうです。

Double Access, Double Fun:



Maximum Comfort, Minimum Effort: With two flies, you can air out your 'assets' from both sides.



Innovation or Confusion?: like doubling up on something that's been perfectly fine with just one



Practicality or Overkill?: Two flies might just be it pic.twitter.com/bXByFbXpAf