AIで人類は滅亡する…っ！ ぼんやりと不安を煽るのはやめません？

5月末、AIの安全性についての書面が発表され、OpenAIのサム・アルトマン氏やAIのゴッドファーザーといわれるジェフリー・ヒントン氏をはじめ、Stability AIやGoogle MeedMind、Microsoft(マイクロソフト)など、AI開発企業も含む多くの専門家や企業人が署名をしました。

その書面に書かれていたのは、「AIによる絶滅リスクを軽減することは、パンデミックや核戦争の社会的規模のリスクと同等に考えるべき、世界的な優先事項である」という宣言。

AIが人類のほとんどに影響を与えることは明らかであり、社会がよりよくなるという一方で、そのリスクも叫ばれています。

が、宣言文を見ると、仕事を奪われるだけでなくまさか人類滅亡のリスクがあるなんて…。なんと恐ろしい…。このAIによる人類滅亡のリスクについて、イギリスのバース大学のAI教授であるNello Cristianini氏は、明確に解説すべきだと意見しています。

以下、The Conversationへの寄稿文(CCライセンス)を翻訳いたしました。

先日、著名かつ権威のあるAI研究者たちが、22ワードのAIに関する安税制の宣言文に署名をしました。

Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal-scale risks such as pandemics and nuclear war.

AIを学び教える教授として、そのリスクを軽減することには賛成であり、そのためのプロジェクトに取り組む準備もできています。

しかし、この宣言文で、不安や警戒心を募らせてしまった人もいるでしょう。署名者は、より明確かつ具体的に、何を懸念しているかを書くべきなのではないでしょうか。

ブリタニカ百科事典によれば、「絶滅」とは「ある種が死に絶えること、または根絶、駆逐されること」とあります。

宣言文に署名した人の中には、私が直接会ったことがある人も多く、彼らはみなこの分野で知られた立派で堅実な科学者であり、もちろん善意ある人間です。

ただ、AIによる人類滅亡という具体的なシナリオが語られていないこのステートメントは、不親切だと感じました。

AIの危険性が叫ばれ、人々が不安を感じてしまうのは、何もこの宣言文だけが理由ではないでしょう。

今年の3月22日、多くの起業家や研究者がオープンレターに署名し、6ヶ月間のAI導入一時停止を求めました。そのレター=嘆願書が公開されたFuture of Life Instituteのウェブサイトでは、AI一時停止を求める理由として「社会と人類に対して深刻なリスクがあることが、広大なリサーチで示されており、トップクラスのAI研究所もそれを認めている」と説明しています。

そして、世間に問いかけるような以下の文章も添えられていました。

Should we let machines flood our information channels with propaganda and untruth? Should we automate away all the jobs, including the fulfilling ones? Should we develop non-human minds that might eventually outnumber, outsmart, obsolete and replace us? Should we risk loss of control of our civilization?

(私たちの情報が、マシンの流したプロバガンダや嘘で蔓延されてもいいのだろうか? 充実感を得られる仕事を含めすべての仕事を自動化していいのだろうか? いつの日か、数でも知識でも我々を圧倒し、我々の替わりとなるかもしれない非人間的な心を開発してもいいのだろうか? 文明のコントロールを失うリスクを冒してしまっていいのだろうか?)