イーロン・マスクの脳直結コンピューター｢Neuralink｣人体実験許可が下りる

イーロンの新しい試み、始まる。

イーロン・マスクの会社で脳内にチップの開発をしているNeuralinkが、ずっと待ち続けていた米国食品医薬品局(FDA)からの臨床試験の承認が出たと発表しました。

神経麻痺や身体不随の患者さんに脳チップを埋め込み、神経信号を送ることで、身体をコントロールして動かす治療を目指している企業です。これから本当に人間の脳手術をしてチップを埋め込むという実験が始まります。

認可を受けた喜びをNeuralinkは以下のようにツイートしています。

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…