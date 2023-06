ミッキーっぽい配色がかわいい。ヴェスパから限定ディズニーモデル

丸いミラーが耳に見えるかな?

東京ディズニーリゾートが開園40周年を迎えていますが、本家ウォルト・ディズニー・カンパニーは創立100周年!

このお祝いブームは一年中続くことと思われ、社内外から記念モデルやコラボレーションといったアイテムがジャンジャン出てきそうです。

映画『ローマの休日』で有名になったイタリアのスクーターVespa(ヴェスパ)からは、100周年を祝う「プリマベーラ」の限定モデル「Disney Mickey Mouse Edition by Vespa」が登場。

全体にミッキーマウスのカラーリングをあしらい、イラストやシートのエンボス加工など遊び心が散りばめられています。

Two iconic brands as #Disney and #Vespa meet in a limited edition collaboration that celebrates a very special anniversary: we present #VespaMickeyMouse dition by @Vespa_Official!🛵 https://t.co/GtPEVdgUyR#PiaggioGroup#Disney100pic.twitter.com/qSklUw4bAn