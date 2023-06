『モナ・リザ』の外側には何がある？ AIの使い方にアート好きからは疑問の声

芸術とは何かというお話。

Adobeが今年発表したAI機能「Adobe Firefly」。テキストで指示して作る画像生成機能です。画像編集が信じられないほど楽で簡単になると評判ですが、ある使い方に美術界から野暮だという声が挙がっています。

Twitterに投稿されたのは、Adobe Fireflyを使って拡張された『モナ・リザ』。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたキャンバスの外にはどんな世界があるのか、その空想をAI生成によって実現してみたという1枚。

1. Ever wonder what the rest of the Mona Lisa looks like?



Got @Adobe Firefly to help fill out the background for me with the power of AI



Here's what the backgrounds of the most famous paintings in the world look like with AI: pic.twitter.com/2nkqESLrE9