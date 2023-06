IKEAのAI活用デザインコンセプト、｢封筒に入ったソファ｣

IKEA(イケア)のリサーチ&デザインラボSPACE10が、ソファのいわゆる「典型的なデザイン」を見つめ直したコンセプトを発表しました。

ソファといえば重くてデカいし運ぶのは大変、デザインの定型や素材は長いこと変わっていません。先日公開された『Couch in an Envelope(封筒に入ったソファ)』は、重さがたった10kg(22ポンド)と軽量、融通の利くモジュラー式で、100%リサイクル可能なソファのコンセプト。しかもソファであるにもかかわらず、平らに梱包される「フラットパック」設計を採用しています。

典型的なソファの素材や部品はリサイクルしにくく、埋め立て地行きになって環境に悪影響を与えるという問題点がありました。「将来、人々と私たちの惑星とに影響を及ぼすと考えられるいくつかの重要な社会変化への革新的なソリューションを研究・設計する」ことを目的とするSPACE10は、このコンセプトでゴミによる悪影響を減らしたいのです。

Image: SPACE10

そのためCouch in an Envelopeでは環境に配慮し、完全リサイクル可能な軽量のアルミニウムフレームや、全部が生分解される「セルロース系生地と菌糸体のクッション材」を部品の素材として用いる想定。ちなみに工具を必要とせず、組み立てや解体ができるそう。

また、軽量化のために素材の量を抑えたので、流通及び輸送しやすくなりサステナブルにもなりました。そして箱ではなく封筒に真空包装されたパッケージは、倉庫に積み上げての保管もしやすいというメリットも。

モジュラー式のデザインですから、何台か組み合わせるもよし、背もたれを外すもよし、平らにしてベッドとして使うのもありです。

Image: SPACE10

このコンセプトを生み出すにあたってSPACE10は、別のデザイン事務所Panter&Tourronの協力の下、典型的なソファのデザインから脱却するために、RunwayやMidjourneyといった生成AIを活用しています。

初めこそ「ソファ」を含むプロンプトに対してはお馴染みのソファの形が返されていましたが、「プラットフォーム」「軽量」「サスティナブル」などを入力することで、従来のソファとは異なるデザインがAIから提案されるようになったとか。

Couch in an Envelopeは、AIを創造的なコラボレーターとして活用した実験の成果なので量産されておらず、残念ながら買うことはできません。とはいえ、コペンハーゲンにあるSPACE10のラボで開催中の『Design in the Age of AI(AI時代のデザイン)』には実物が展示されているようです。