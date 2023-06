iOS 17でiPhoneが液体になります

iPhoneの中身って液体だったんだな。

いや、正確には、iOS 17から液体になります。「何を言い出すんだお前は」みたいなツッコミもありそうですが、まずはこれを見て。

ね? 液体でしょ?

WWDC 2023で発表されたiOS 17の新機能であるiPhoneを突き合せて連絡先を交換する「NameDrop」、iOS 17ベータ2版では、こんなゼリーみたいなエフェクトでニュワァァァァァン…っと交換されるようです。

赤外線通信なんて言ってすみません。まさか、液状化させてくるなんて、夢にも思わなかったよ。

ちなみに…

Using NFC to AirDrop things like photos and contacts in iOS 17 is magical! Apple built quite the animation for it too.#iOS17#Applepic.twitter.com/s8JG4Vlhuu