もうすぐiPadでWebカメラが使えます。なんと一眼もOK

Webカメラ使わずともiPadのカメラきれいだよね?

って言われたらそうなんだけど、iPadOS 17では、USB接続のWebカメラをサポートするようです。

たしかにiPadのカメラきれいなんですけど、Apple TV(tvOS)の新機能として、iPhoneやiPadを外部カメラとして利用する機能が紹介されていましたし、そのつながりなのかもしれませんね。

iPad本体から離れた位置にWebカメラを置ければ、広いスペースで使うにはちょっと便利だと思うんです。

works with mirrorless cameras that have a webcam function too. I tested it trying to go live on YouTube but there’s no option to select a camera so it only uses the iPad cam. pic.twitter.com/L3qm5eB6sp