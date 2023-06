欧米あるあるのシンプルすぎるランチが中国SNSで話題

日本の学校栄養士さんが見ても心拍数上がりそうですよね。

最近中国で、欧米風ランチを忠実に再現して食べてみた感想をシェアする食レポが流行っていると欧米メディアが報じています。シェアするときのハッシュタグはずばり「白人飯( bei ren fan、White People Food)」。

「なんだよそれ⁉」とアメリカ人もドン引きのこの現象。

BuzzzFeedによると、火付け役は、スイス在住の中国人女性ブロガーさんだったみたいですね。電車で女の人がレタスとハムをむしゃむしゃ食べているのに驚いて、こっちではこれがランチよ!と動画に撮って公開したところ大反響になって、海外経験のある人や海外在住の人たちが欧米で目にしたシンプルすぎるランチの数々を披露。レシピを情報交換したり、恐る恐る真似して食べてみた感想を報告するのがちょっとしたブームとなったもようです。

食レポは簡単。TikTokで李二狗さんが述べる3つのルールに従えば、だれでも参加できます。

中国で降って涌いたブームに当の「ホワイトピープル」は号泣エモティコン状態です。

WeiboやXiaohongshu上に「死んだ人の気持ちを味わうのが趣旨なのに、2口食べただけであまりのまずさに、むしろ生きている実感が湧いた」などの報告が次々上がっているのを見て「泣いた」とコメントしていますよ。 まあ、どっちもブラックユーモアですけどね。

There's a new trend in China where people make and eat spiceless "white people lunch", as form of self torture.



And their commentary has me crying 😭 pic.twitter.com/aRfK3VStaD