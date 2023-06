AppleのM2 MaxとM2 Ultraチップ、新型デスクトップMacに搭載されるかも

WWDCで発表くる?

日本時間6月6日(火)午前2時から開催されるWWDC 2023では、最新のOS発表に加えて今年はVR/ARヘッドセットや新型モデルのMacBookシリーズなどの発表が予想されています。

BloombergのMark Gurman(マーク・ガーマン)記者によると、Apple(アップル)は現在、M2 MaxとM2 Ultraを搭載した2種類のデスクトップ型Macをテストしているとのこと。

ガーマン氏はつい先日、WWDC 2023では複数の新しいMacが発表されると伝えていましたが、どの最新モデルが発表されるかは不明のままです。

Can confirm Apple is nearing the introduction of a new Mac codenamed J475. What’s the codename of the current Mac Studio? J375. https://t.co/X4f2n2Mtni