中国、今度はUFOを作っちゃった？

誰か作りそうな気はしてたけどね。

中国は2007年より月探査「嫦娥計画」を行なっており、月で植物の発芽に成功させたり、水資源を巡ってNASAと候補地争いでバチバチやっていたりと、宇宙開発に余念がありません。

対して地球では、中国の上空に謎でも未確認でもない円盤型航空機が!!

あ! UFOだ!

それは北京航空航天大学と西北工業大学が、3年以上の月日をかけて作ったというeVTOL(電動垂直離着陸機)。透明のドームに覆われた運転席の周りには 円盤型のボディーがあり、6カ所に空いた穴の中に2枚羽のプロペラが計12枚ある古典的なUFOを意識したデザインとなっています。

#UFO?

No,It is the world's first electric vertical manned flying saucer!

📮June 3rd, #shenzhen,South China's Guangdong Province .

The world's first electric vertical manned flying saucer brought a performance.

世界首架载人飞碟深圳首飞 pic.twitter.com/lRCkGl4kxI — Record GBA (@RecordGBA) June 6, 2023

eVTOLはいろんな形状のものが作られていますが、有人飛行するUFO型は世界初とのこと。これが6月3日、深センでデモ飛行を行なったのでした。

2/4 - The aircraft includes a 6-hole ducted fan structure with 12 propeller blades, achieving triple safety redundancy in terms of power supply, power motor, flight control, etc. It can take off and land on water and has amphibious capabilities. pic.twitter.com/ambShjv8ca — Shenzhen Pages (@ShenzhenPages) June 5, 2023

実は水陸両用

大地だけでなく水面で離着陸することも可能とのこと。円盤内部が空洞だったり、発泡スチロールが入っていたりするのかもしれませんね。

1回の飛行は15分間。高度200mまで飛翔することができ、水平移動での最高時速は50kmなんですって。

4/4 - If you enjoy reading our threads, follow us for more and subscribe for only a $1/mo to enjoy more threads and exclusive bonus content regarding China's Greater Bay Area. — Shenzhen Pages (@ShenzhenPages) June 5, 2023

主な目的は地球の侵略…ではなくて、観光やアドバルーン的な空飛ぶ広告に使われるとのこと。目撃した人は、パニックになって通報しないように。