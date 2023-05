マーク・ガーマン｢WWDCでMac出るっしょ｣

期待と不安が入り交じるお祭りの日。

いよいよ来週に迫ったApple(アップル)の開発者向けカンファレンス「WWDC 2023」。

何が出るの? はまだわからないけど、Apple情報通としておなじみ、Bloomingのマーク・ガーマン記者は、新しいMacやMRヘッドセットの登場、そして新OSの発表を予想しています。

I’m expecting three major focus areas next week: 1) several new Macs, 2) the mixed-reality headset, 3) the new OSs. With all of the new hardware and software, I expect the keynote to be one of Apple’s longest ever and easily exceed two hours.