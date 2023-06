Apple TV＋で配信予定の『モンスターヴァース』シリーズ、Vision Proでは3Dで楽しめるかも

そう来たか!

装着することで気軽に3D映像も楽しめるApple Vision Proですが、どうやらApple(アップル)は3D対応コンテンツの配信に向けて準備を進めてるみたいですよ。

Monarch: Legacy of Monsters coming to Apple Vision Pro.



Based on conversations this week with people familiar with its production, I can confirm that the upcoming @Monsterverse series has been shooting in Apple’s Spatial Video format, unveiled earlier this week during Apple’s… pic.twitter.com/xfP18rvgSz