天体観測のチャンス！新しい超新星が発見される

数カ月間は観測できるそう。

星が死に際に起こす大規模な爆発である超新星は、遥か彼方であっても観測できるほど極めて明るく輝きます。先日、そんな超新星がおおぐま座に出現しました。

この超新星「SN 2023ixf」は、回転花火銀河「M101」の渦状腕の中に存在しています。

NASAいわく、この銀河は地球から2100万光年離れているとのこと。Space.comが報じているように、このところSN 2023ixfは天文家たちの注目の的となっています。

Sky & Telescopeによると、この超新星が発見されたのは協定世界時の5月19日で、4.5インチ(114mm)口径の望遠鏡で観測できるとか。

ハッブル宇宙望遠鏡は現地時間の5月22日に観測し始めており、数カ月間は見え続ける可能性があるとNASAは述べています。SN 2023ixfが現れた回転花火銀河M101は、北斗七星の柄杓の柄側にある星アルカイド、ミザールと三角形を構成する配置となっています。

米ギズモードのGeorge Dvorskyは、5月23日、ミラー口径4.5インチの望遠鏡を使って露出時間40分でSN 2023ixfの撮影に成功。下の画像では、M101のぼやけた核の右側にはっきりと写っています。

Space.comによると、爆発前の星は太陽の何倍も大きかったようで、もしこの天体が太陽の位置にあったとしたら、火星の軌道を越えるほどの大きさだっただろうとのこと。

大質量の恒星は、核融合反応の燃料が尽きると超新星になります。星が自らの重力で崩壊し、大規模な爆発を起こしてエネルギーを放出。最後には中性子星かブラックホールが形成されます。

Look in the upper arm of this galaxy- you'll see a star appear to blink in and out of existence. That's a supernova! Very recently discovered in m101: the Pinwheel galaxy (which I happened to be shooting when this happened) pic.twitter.com/8hvplfXNtd