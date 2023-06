カナダの山火事の影響でニューヨークの街がディストピアのように

綺麗に見えるけど、かなりやばい大気汚染!

アメリカ国立気象局が発表したオレンジ色に染まっていくニューヨークのタイムラプス映像。これはカナダで起こった山林火災の煙がニューヨークまで立ち込めてきてしまったのが原因。7日に漂い始めた煙ですが、翌日でもまだ結構ひどいみたいです。ニューヨーク市に住む人に州からN95の防塵マスクが無料配布されています。粒子を95%以上カットできるN95マスクが必要なほどひどい状況。

Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.



Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.



