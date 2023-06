｢タイタニック見学が成功したのもStarlinkのおかげ｣と言ってた会社の潜水艇が行方不明

音信が途絶えて3日。必死の捜索が続くタイタニック観光潜水艇Titanの運営会社「OceanGate」が今月1日、こんなツイートを流していたことがわかりました。まさか音信が途絶えてしまうなんて、だれも考えもしなかったんでしょうね…。

Despite being in the middle of the North Atlantic, we have the internet connection we need to make our #Titanic dive operations a success - thank you @Starlink! pic.twitter.com/sujBmPr3JD