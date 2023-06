4人の研究者、1年間の（擬似）火星生活をスタート

6月25日の日曜日、1年間の火星生活をスタートさせた4人の研究者がいます。火星といっても擬似火星。火星を想定して地球に作られた特別空間ですけれど。

擬似火星生活は、NASAのプロジェクトCHAPEA(Crew Health and Performance Exploration Analog)の一環で、将来的な火星ミッションにむけた模擬実験であり、参加者の健康状態やパフォーマンスの調査を行ないます。擬似火星空間滞在期間は378日。

CHAPEA's 4 person crew just entered their home for the next year. They're simulating a Mars mission to help assess health and performance in relation to Mars resource limitations in isolation and confinement. The door is officially closed and the mission has begun. Go Crew 1! pic.twitter.com/KKWKQ1opwg