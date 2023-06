気になる4色。PS5を半透明でクールにする交換ケース

妙な文房具っぽさ。

1996年に任天堂が出した家庭用ゲーム機「NINTENDO64」。筐体の色はブラックでしたが、後にクリアブルーやクリアレッド、ダイエー限定カラーのクリアオレンジ&クリアブラックやトイザらス限定ミッドナイトブルー、ジャスコ限定クリアグレーといった半透明でスケルトンなバリエーションが登場しました。

海外でもいろんなカラバリが作られ、今となっては子供時代を思い出す、懐かしの筐体という認識になっているようです。

そして今、PlayStation 5でN64のクリア色を再現できるケース「Retro Darkplates」が作られています。

カラバリはファイアー・オレンジ、アトミック・パープル、アイス・ブルー、スモーク・ブラックの4色。PS5の両サイドを交換すればレトロな気分を味わえ、涼しげな雰囲気も楽しめます。

とてもきれいで、テレビの横にあると存在感も出そう。丸い排熱孔があるので、熱暴走を抑える効果が期待できます。しかし妙な文房具っぽさを感じるのは私だけでしょうか?

「Retro Darkplates」には、ディスク用のスロット付きのディスク・エディションと、ダウンロードだけでゲームをする人のためのデジタル・エディションの2種類があり、どちらも69ドル(約9,900円)のお値段です。

Retro Darkplates: because your past is brighter than your future. pic.twitter.com/92aQs4ePgN