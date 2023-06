音楽フェスにジェットパック背負って出来立てピッツアをデリバリー

ドローンでもなく人間が空から配達。

日本で宅配ピッツァを頼むと、原付バイクで来ることが多いかと思います。エリアが広い海外では自動車ですが…配達先が乗り物が入れず、人も多い場所だったら?

そう、ジェットパックを背負った人が空から舞い降りるのです。

Excited to unveil the first ever pizza delivery via jetpack- a groundbreaking initiative from @dominos, orchestrated by @onegreenbean. 🍕 #JamPrime’s combo of video, photography & drone expertise vivified this incredible story. Distributed by @jampressltd. 🎥 #PublicRelationspic.twitter.com/exXqDiTQyc