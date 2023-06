Spotifyがオフライン機能をテスト中

うー、電波悪くて音楽聴けない!という問題解決してくれます。

ネット環境が悪くてストリーミングができない状態でもオフラインで音楽が聴けるように、Spotifyがユーザーが最近お気に入りに入れた曲を集めた「Your Offline Mix」という名前のプレイリストをテスト中です。

SpotifyのCEOダニエル・エク氏が、オフラインミックスのインターフェイスのスクショをTwitterに投稿しました。ツイートによると、「バイブスがハイな時に聞いた最近のお気に入り再生曲を集めたプレイリスト、でもネットの環境はロー!」とのこと。ローでもハイに上げてくれるミックスってことですね。スクショからはプレイリストは3、4時間分だと読み取れます。これがリリースでもそうなるのかは不明です。

We’ve been testing out a new feature called "Your Offline Mix" - a playlist designed for those times when you might not be online ✈️



What do you think? pic.twitter.com/9so0FZMRPX