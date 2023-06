｢そんなことある？｣ってなるけど本当にあった話5選

膨大な情報が蓄積するインターネットには驚くような話が眠っています。この記事は、そんなエピソードを発掘してまとめたものです。

ブラジルで19歳の女性が父親の異なる「双子」を出産し、「100万組に1組のレアケース」と話題になりました。

女性はシングルマザーで、双子が1歳の誕生日を迎えるにあたり、父親がだれか気になって心当たりの男性AにDNA鑑定をお願いしたことで発覚したそうです。DNAが一致して父子関係が確認できたのはいいのですが、陽性が出たのは片方の赤ちゃんだけ。「もう片方の赤ちゃんの井父親は誰?」となったとのこと。

女性は次のように語っています。

父親の異なる二卵性双生児(異父過妊娠)は、同じ月経周期に排卵が2回起こって、それぞれの卵が別々に受精することで起こる現象です。卵子の寿命は12~48時間、精子の寿命は7~10日間。

担当した医師は心底驚いた様子で次のように語ったそうです。

ホホジロザメは海の世界でトップに君臨する捕食魚、「白い死神」とも呼ばれます。体長は成長すると6メートル、体重は2.3トン。狙った獲物は簡単に引きちぎれる何百もの強靭な鋭い歯を持っていることでも有名です。

そんなホホジロザメをシャチの群れが捕食する映像が撮影されています。

シャチはとても頭のいい、社会性のある動物です。動画でも、チームプレーでホホジロザメを襲撃しています。2頭がサメを囲み、もう1頭がサメを海面に追いやります。ガブリとかぶり付き、流れ出る血。

シャチがホホジロザメを狙う理由は「豊富な栄養を蓄えている内臓だろう」と研究者は語っています。

iPhoneの「AirDrop」は手軽にファイルなどを送信できる便利な機能ですが、悪用して卑猥な画像を送りつける人が問題になることも。これはそんなAirDrop痴漢が引き起こした大迷惑。

離陸前のサウスウエスト航空の機内で、乗客がスタッフに「卑猥な画像が送られてきた」と申告。事を重く受け止めたパイロットは機内放送で厳重注意。

サウスウエスト航空は事件後、「お客様と社員の安心、安全、ウェルビーイングはサウスウエストチームの最優先事項です。問題が発生した場合、我々社員は、ともに旅するみなさんが快適でいられるよう問題解決に取り組みます」とコメントしています。

AirDrop痴漢は「サイバーフラッシング(露出狂)」とも言われ、ニューヨーク州やテキサス州など複数の州では禁じられています。違反すれば罰金、重い場合は禁固刑もありえます。

ある女性が目がSFメカのようになっている様子を撮影した動画をTwitterに投稿しました。まるで未来の指導者を抹殺するため時空を超えて来たヒューマノイドのようです。

Eye will be back…for research. Polaris Dawn will carry with us on our mission 38 experiments from 23 partner institutions, including this device that measures intraocular pressure through a contact lens. See https://t.co/VHKqpel7BB for more! pic.twitter.com/QBGqziW4Ij