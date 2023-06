WWDC23 でAppleが意地でも口にしなかった言葉があります。なんでしょう？

WWDC基調講演。2時間たっぷりの発表ステージで、ただの一度も口にされなかった旬ワードがあります。

3月のBuild基調講演ではMicrosoftのサティア・ナデラCEOが100回ぐらい叫んで、5月のI/O基調講演ではGoogleのサンダー・ピチャイCEOがその倍ぐらい叫び、先週のComputex2023基調講演ではNvidiaのジェンスン・フアンCEOが2時間たっぷり1000回ぐらい叫んでいた言葉なのですが、Appleの年1度の開発者カンファレンスではついに一度も口にされることはありませんでした。

さて、なんでしょう? (こたえは12行下に)

AI

ギズモードを隅々まで読んでるみなさまはピンときたかもですが、出番のなかった旬ワードは「AI」です。AIのことはすべて「Machine Learning(ML、機械学習)」という言葉に置き換えて説明していました。その数7回。ChatGPTやDALL-EのベースになっているGoogleのTransformerのことも「言語モデル」と紹介する徹底ぶりで、これにはライブブログの報道陣も途中で気づいてざわめいたほど。

報道陣が途中で数えるのやめてしまったGoogle I/Oとは好対照をなしました(根性で数えたCNETによると合計140回だった)。

Pretty sure Google is focusing on AI at this year’s I/O. #GoogleIOpic.twitter.com/RxlFQw2l8b