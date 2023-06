ついに始まる。

いよいよあと数時間で始まるWWDC 2023ですが、ティム・クックCEOがさっそく動き出しました!

WWDC is always one of my favorite moments of the year — and this one is going to be our best ever! Tune in for our special event at 10 a.m. PT pic.twitter.com/SmkLT3VXld