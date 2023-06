失踪のタイタニック探索潜水艦、艦内制御はすべてロジクールの昔のゲームコントローラ

富豪3人と運営会社CEO、操縦士の5人を乗せたまま日曜消息が途絶えたタイタニック探索潜水艇タイタン。

酸素が底を突くタイムリミットが迫るなか、大西洋北部の現場では米加英仏による必死の捜索が続いています。

第一報を受けてにわかに注目を集めているのが、にわかに注目を集めているのがこちら。CBS放送デイビッド・ポーグ記者が運営会社OceanGate創業者兼CEOのStockton Rush氏(消息不明)に昨年行なった艇内単独インタビューの映像です。

ミニバンほどの狭苦しいカプセルに靴を抜いてあがると、膝を突き合わせてCEOは取材に応じ、「艦内のボタンは1個だけ。まさにエレベーター感覚で乗れる」と中を案内していきます。

簡易トイレなどを見せてから、やおら手に取り出したのは…

ロジクール(Logitech)が2010年に発売した30ドルのワイヤレスPSコントローラ「F710 」。「これで潜水艇のすべてをコントロールしているんだよ」と屈託なく笑っているんですね。

このワンシーンに、「潜水探査の旅は1人25万ドル(約3533万円)もするのに、こんな古い安物使ってたのか⁉」「せめてPS5純正コントローラだったら…」「米海軍もXBoxのコントローラだけどね」などとゲーマーたちは騒然です。

The Titanic tourist submarine that went missing was controlled by a Logitech gaming controller pic.twitter.com/bh80ROmCui

謎解きの勢いも手伝って、Amazon.comでF710はあっという間に完売となり(いま見たら失踪前は30ドルだったのに中古転売品が45ドルになっていた)、「接続最悪」という昔のひとつ星レビューが今ごろになって掘り起こされたりしています。

A recent #amazon review of the #Logitech F710, the wireless game controller that was used to control the #OceanGate#Titan#submersible destined for an #underwater#deepsea tour to the #titanic.



A million dollars per tour, and it’s all controlled by a $30 #logitechcontroller. pic.twitter.com/UPDxwumTp2