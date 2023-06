Twitter Blueに加入しないとDM送信数が制限されるかもしれない

無課金でどこまでできるのか…。

Twitterでつながっている人とやりとりするのによく使う、ダイレクトメッセージ(DM)。僕もたまに使ってるんですけど、もしかしたらTwitter Blue未加入者は、送信数が制限されるかもしれないという情報が流れてきました。

ネタ元は、技術関係のリーク情報を発信しているAlessandro Paluzzi氏。彼のツイートを見ると、

#Twitter is working to limit the number of DMs you can send per day before having to sign up for @TwitterBlue 👀 pic.twitter.com/R9UDmd4OAo