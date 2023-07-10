先行セールみんな何買ってる？4つのメディアからカテゴリ別売れたものランキングを紹介【Amazonプライムデー】

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
現在開催中のAmazonプライム会員限定のビッグセール｢Amazonプライムデー｣先行セールは、本日23時59分までとまもなく終了です！
本記事ではメディアジーンの4つのWebメディア（ギズモード、ライフハッカー、ルーミー、ビジネスインサイダー）の読者がセール期間中に購入したセールアイテムを、商品カテゴリ別のランキングで紹介します。 ぜひチェックしてみてください！
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣が3ヶ月無料体験キャンペーン中
＞＞【プライム会員限定】Audible会員プラン3か月無料体験キャンペーン中
総合トップ3
1位：Fire TV Stick 4K Max
2位：Anker (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー)
3位：【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本
Anker
1位：Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）
2位：Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link（紛失防止トラッカー）
3位：Anker Eufy (ユーフィ) Smart Scale P2 Pro（体重体組成計）
ストレージ
1位：【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応
2位：【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応
3位：Samsung microSDカード 256GB EVO Plus microSDXC UHS-I U3 Nintendo Switch 動作確認済
充電器
1位：CIO NovaPort TRIO 65W GaN充電器
2位：Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)
3位：Anker 735 Charger (GaNPrime 65W)
飲食料品
1位：コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 [機能性表示食品] 525ミリリットル (x 24)
2位：【Amazon.co.jp限定】ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味
3位：【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazonプライムデー｣は、7月12日23時59分まで開催中！
Source:Amazonプライムデー