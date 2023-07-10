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      先行セールみんな何買ってる？4つのメディアからカテゴリ別売れたものランキングを紹介【Amazonプライムデー】

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      先行セールみんな何買ってる？4つのメディアからカテゴリ別売れたものランキングを紹介【Amazonプライムデー】
      Image:Amazon.co.jp

      こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

      現在開催中のAmazonプライム会員限定のビッグセール｢Amazonプライムデー｣先行セールは、本日23時59分までとまもなく終了です！

      本記事ではメディアジーンの4つのWebメディア（ギズモードライフハッカールーミービジネスインサイダー）の読者がセール期間中に購入したセールアイテムを、商品カテゴリ別のランキングで紹介します。 ぜひチェックしてみてください！

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      総合トップ3

      1位：Fire TV Stick 4K Max

      2位：Anker (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー)

      3位：【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本

      ＞＞Amazonプライムデー先行セールのおすすめ商品を見る

      Anker

      1位：Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）

      2位：Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link（紛失防止トラッカー）

      3位：Anker Eufy (ユーフィ) Smart Scale P2 Pro（体重体組成計）

      ＞＞Ankerのセール対象商品を見る

      ストレージ

      1位：【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応

      2位：【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応

      3位：Samsung microSDカード 256GB EVO Plus microSDXC UHS-I U3 Nintendo Switch 動作確認済

      ＞＞ストレージのセール対象商品を見る

      充電器

      1位：CIO NovaPort TRIO 65W GaN充電器

      2位：Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)

      3位：Anker 735 Charger (GaNPrime 65W)

      ＞＞充電器のセール対象商品を見る

      飲食料品

      1位：コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 [機能性表示食品] 525ミリリットル (x 24)

      2位：【Amazon.co.jp限定】ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味

      3位：【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

      また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

      ＞＞Amazonセール一覧へ

      ＞＞ウォッチリストの使い方について

      ｢Amazonプライムデーは、7月12日23時59分まで開催中！

      Source:Amazonプライムデー

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