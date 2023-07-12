Amazonプライムデーみんな何買ってる？4つのメディアからカテゴリ別売れたものランキングを紹介！

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
現在開催中のAmazonプライム会員限定のビッグセール｢Amazonプライムデー｣は、本日23時59分までとまもなく終了です！
本記事ではメディアジーンの4つのWebメディア（ギズモード、ライフハッカー、ルーミー、ビジネスインサイダー）の読者がセール期間中に購入したセールアイテムを、商品カテゴリ別のランキングで紹介します。 ぜひチェックしてみてください！
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総合トップ3
1位：Fire TV Stick 4K Max
2位：【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本
3位：Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー)
Amazonデバイス
1位：Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ
2位：【2020年発売モデル】 Fire TV Stick | ストリーミングメディアプレイヤー
3位：【New】Echo Dot with clock (エコードットウィズクロック) 第5世代
Apple製品
1位：2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB) - シルバー
2位：Apple AirPods Pro（第2世代） ホワイト
3位：Apple Magic Mouse - ホワイト（Multi-Touch対応）
Anker
1位：Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）
2位：Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link（紛失防止トラッカー）
3位：Anker Eufy (ユーフィ) Smart Scale P2 Pro（体重体組成計）
ストレージ
1位：【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応
2位：【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応
3位：Samsung microSDカード 256GB EVO Plus
モバイルバッテリー
1位：Anker PowerCore 10000 (10000mAh 大容量 モバイルバッテリー)
2位：Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 20000mAh)
3位：CIO SMARTCOBY DUO 20W 10000mAh モバイルバッテリー
充電器
1位：CIO NovaPort TRIO 65W GaN充電器
2位：Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)
3位：Anker 735 Charger (GaNPrime 65W)
飲食料品
1位：【Amazon.co.jp限定】ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味
2位：コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 [機能性表示食品] 525ミリリットル (x 24)
3位：【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazonプライムデー｣は、7月12日23時59分まで開催中！
Source:Amazonプライムデー