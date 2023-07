ちょっと違うAI、Claudeが誰でも使えるように

憲法に基づく、人に優しいAI。

チャットボットのClaudeは、教室の後ろの席にひっそり座った物静かな生徒のような存在でした。

ChatGPTみたいな陽キャが先生からの質問に次々と答えて、しょっちゅう間違えても結局注目され、誰とでも気軽に話してたのに対し、Claudeは粛々とノートを取るだけで、話す相手も限定してました。

そんなClaudeが今「Claude 2」となって、よりはっきりと声を上げることにしたようです。誰でも使えるWebインターフェース、claude.aiも立ち上がりました。

Claudeの開発元・Anthropicの7月11日の発表によると、Claude 2は米国・英国からなら誰でも試せるそうです。

Anthropicいわく、Claude 2は初代Claudeより応答が早く、はるかに長い入力・出力もできます。今までのClaudeは限られたユーザーしか使えませんでしたが、Claude 2は誰でも、APIや新たなベータWebサイト経由で使えます。

さらにAnthropicによれば、Claude 2は今まで以上に賢くなっていると言います。Claude 1.3の米国弁護士資格試験の選択問題の正答率が73%だったのに対し、Claude 2は76.5%です。北米の大学院進学共通試験・GREの読解・作文テストでも90パーセンタイル、つまり上位10%のスコアです。

Introducing Claude 2! Our latest model has improved performance in coding, math and reasoning. It can produce longer responses, and is available in a new public-facing beta website at https://t.co/uLbS2JNczH in the US and UK. pic.twitter.com/jSkvbXnqLd