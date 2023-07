最近の野鳥、鳥避けのトゲトゲで巣作りするように

鳥避け製の巣は鉄壁の要塞!

民家のブロック塀から公共施設の屋根、マンションや神社仏閣まで、ハトやカラスなどが留らないようにするための鳥避けのトゲトゲを見かけること、ありますよね。

ヨーロッパでは、そうした鳥避けを巣に活用する鳥が発見されました。

オランダにあるナツラリス自然史博物館と、ロッテルダム自然史博物館の研究者たちによりますと、鳥避けで巣作りをしたのは、ハシボソガラスとカササギの2種類。

アントワープにある病院にて、患者によって地上50mの木の枝にある巣が発見されました。調べると、トゲが1,500本も使われていたんですって。

Bird nests made from anti-bird spikes! 🤯 Even for me as a nest researcher, these are the craziest bird nests I've ever seen. Today my paper came out on this rebellious behaviour. And it's like telling a joke...A thread. 🧵 pic.twitter.com/X8dTZICS34