ロケット打上げ射場予定地、青銅器時代の火葬墓地だったかも

英国シェトランド諸島のロケット打上げ射場予定地から、同地が青銅器時代の火葬墓地だったと示唆する遺物が出土しました。

サクサヴォード・スペースポートは英国最北の有人島、シェトランド諸島のアンスト島に建っています。作業員たちがロケット打上げ射場の基礎工事をしていたときに出てきたのは、青銅器時代の墓地の遺物と思われる品々でした。

発掘されたのは玉石やピット(発掘現場にある土坑よりも小さい穴のこと)、焼けた骨など。考古学的遺産の専門家集団AOC Archaeology Groupが、現場を査定したところ、まだ発掘作業の初期段階にあるものの、遺物は紀元前2200年~紀元前1800年頃のものと見られています。

「発掘作業は始まったばかりですが、巨石やピットの配置、石英(クォーツ)一式、火葬墓地との間に関連があるかもしれず、これらは合わせて儀式用複合施設の一部を成していたことが示唆される」そうです。

The remains of an Early Bronze Age ritual ceremony may have been discovered during construction on our launch site.



We’re now working with @aocarchaeology to learn the full story about our historic site and Unst’s rich past. pic.twitter.com/xsvbcfcitq