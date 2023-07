雨の日のイライラを解消してくれるコレ、知ってる？ 夏の必需品です

ROOMIE 2023年6月3日掲載の記事より転載

今年も梅雨の季節がやってきました。雨の日の外出はちょっと億劫で、気持ちがドヨーンとしますよね。

特にびしょ濡れの傘! 閉じた傘についた水滴で、服や車のシートが濡れてしまったり、満員の電車やバスでほかの人の迷惑になってしまったり……。

なにか良いアイテムはないかなぁと探していました。

軽くてコンパクトな傘カバー

アップマークサム「ビヨーンと伸びるスマート傘カバー takenoco(たけのこ)」

そこで見つけたのがコレ!

ぐらびてのオリジナルブランド、アップマークサムの「takenoco」です。

Take(持ち運び)・ Nobiru(伸びる)・Compact(コンパクト)、略して 「takenoco」!Nobiruだけ日本語じゃん! というツッコミはさておき、その名の通り、濡れた傘にさっとかぶせるだけで、ビヨーンと伸びて、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。

自分もまわりも濡らさない設計になっています。

ビヨーンと伸びて5秒でしまえる

使い方はとってもカンタン!

いざ使用するときになったら、さっと伸ばしてわずか5秒で濡れた傘を収納できます。

使っていないときは長さ10cm程度ですが、右回りにくるくる回転させながらスライドさせると、グイーンと伸びて、最大65cmの長い傘もスッポリ!

水が溜まったら、ひっくり返して中の水をポイ!

先端のキャップ部分は取り外しができます。

選べる6カラーでキーホルダーみたいに

シリコンの紐がついているので、使っていない時はキーホルダーみたいにバッグにつけて持ち運べます。付属の防水収納ケースを使用すればカバンの中に入れても、濡れる心配がなさそう。

カラーは、黒、ネイビー、カーキ、ピンク、ミント、ラベンダーの6種類から選べます。

大きな傘や折りたたみ傘、キッズ向けなどサイズや形状の異なるtakenocoもありますよ!

傘の骨数と石突のサイズに注意!

注意点があるとすれば、親骨が8本より多い太めの傘だと、上の写真のように途中で止まってしまって、上までスライドできません。

また、傘の石突(いしづき)が直径1.7cmまででないと、先端キャップに入らずまったく使えない……なんてこともあります。

手持ちの傘のサイズを確認してからの購入をオススメします!

エコバックに続いて傘カバーもリユースの時代へ。繰り返し使用できるため、環境にも優しいアイテムです。出先で傘立てに置く必要がないので盗難防止としても活用できます。

Photo: 新海美保