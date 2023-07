イーロン・マスクが新AI企業｢xAI｣を設立

2023年7月13日、TeslaやSpaceX、Twitterを手がける実業家 イーロン・マスクが新しいAI企業「xAI」の設立を発表しました。「TruthGPT」というチャットボットAIを開発中だと明かしたのが4月のことで、AI関連では久々の動きです。

Announcing formation of @xAI to understand reality

今回は経営陣のメンバーのみが発表された形で、現時点では細部はあまりよくわからずですが(7月14日にxAIのTwitterアカウントで質疑応答のスペースを開催するとのこと)。

ただ、既存のAI企業との差異が感じられる点もあります。たとえば、xAIのサイトにはこんな文言が。

xAIのTwitterアカウントができていて、こんなツイートもしており、なんというか科学的(なんなら哲学的)な雰囲気が漂います。

What are the most fundamental unanswered questions?