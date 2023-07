リサイクル前提のバックパックが登場するみたい。でも発売は来春予定

FREITAG(フライターグ)といえば、ユーズドのトラックタープ(幌)を使ったデザイン性の高い一点モノのメッセンジャーバッグが有名です。そんなフライターグが、トラックタープを使わない(!)、単一素材の循環型バックパックの生産を発表しました。

Image: FREITAG

フライターグがブランドを支えるトラックタープを使わない、って結構衝撃ですが、もともとフライターグの理念は「WE THINK AND ACT IN CYCLES(循環を考え、行動する)」。ゴミとなるはずだった使い古しのトラックタープを再利用することで、ゴミのでない循環社会を目指していたのですが、今回はちょっと視点を変えて、リサイクル前提のモノ作りを始めたわけなのです。

2年かけてオリジナル生地を開発

Image: FREITAG

単一素材を使用するのは、リサイクル過程を可能な限りシンプルにして、リサイクル率を可能な限り高く保つため。異なる素材のパーツで構成されている通常の製品の場合、リサイクルするときに素材ごとにバラバラに分解する必要がありますが、単一素材ならばその過程が不要。リサイクルがはるかに簡単に行なえるのです。

使用する単一素材はポリアミド6 (PA6)というプラスチック素材。PA6は、様々な用途に使用可能で、耐性が強い。さらにリサイクルしやすい仕様です。フライターグは、このPA6から生成される耐久性、耐水性の高い生地を長年探しましたが、ベストな生地が見つからず、最終的には自ら生地を開発することになりました。2年あまりの試作過程を経て、耐久性、耐水性の高い生地が完成したのです。

裁断機で機械的に、かつ簡単にリサイクル可能

Image: FREITAG

オリジナルのPA6生地で生み出されるプロダクツは、自転車での使用を意識した、ブラックカラーのバックパック。このバックパックは寿命を迎えたとき、分解することなく、裁断機で切り刻む機械的なリサイクルが可能。最終的に高品質のPA6顆粒に成型されるので、また新しいPA6製品に生まれ変わるのです。

Image: FREITAG

このPA6による新しいバックパックは、2024年の春に発売予定。PA6を使っている以外の詳細はまだ不明ですが、フライターグらしい耐水性、耐久性の高いアグレッシブに使えるバックパックに仕上がっているはず。

できれば、トラックタープをリサイクルした製品同様にひとつひとつのデザインが異なる一点モノだとうれしいですね! バックパック以外にもやはりメッセンジャーバッグもラインアップしてほしいところ。さらに、自分が使い込んだバッグのPA6を使って、まったく新しいデザインのアイテムにリサイクルできたら素敵かも……。とにかくこのフライターグの新プロダクツは、いろいろ期待が膨らみます!